السلع السياحية تشارك بالمسابقة العالمية للابتكار

قالت غرفة السلع والعاديات السياحية أنه سيتم الإعلان عن أفضل ١٧ شركة ناشئة لديها القدرة على إحداث اختلاف في المقاصد السياحية، وستوفر المنظمة العالمية دورات تدريبية فردية وجماعية، حول موضوعات رئيسية مثل الملكية الفكرية والاستدامة في الأعمال والقيادة، ويتلقى الطلبات الاتحاد العام للغرف السياحية في موعد أقصاه ١٠ سبتمبر المقبل حتى يتسنى له إرسالها لمنظمة السياحة العالمية.

وأشارت في بيان لها عن بدء تلقي طلبات المشاركة في المسابقة التي أطلقتها منظمة السياحة العالمية للمبتكرين في الشركات الناشئة القادرين على المساهمة في التنمية المستدامة بقطاع السياحة.

وأضافت إن المتسابقين يجب ان يكونوا مبتكرين بطبيعتهم ولديهم حلول ذات قيمة، كما يشترط أن يكون لديهم فريق عمل بدوام كامل، لافتة إلى أنه سيتم غلق باب التقديم في ٣٠ سبتمبر المقبل، وتعلن النتيجة ١ نوفمبر ٢٠٢٠.