الخارجية الفلسطينية ترحب بتعيين السعودية سفيرا لها لدى فلسطين

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رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الي، بتعيين المملكة العربية السعودية السفير نايف بن بندر السديري سفيرا فوق العادة ومفوضا (غير مقيم) لدى فلسطين وقنصلا عاما بمدينة القدس.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن توقيت القرار يعكس اهتمام السعودية بالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد الأسس التي تعتمد عليها سياستها الخارجية عربيا وإسلاميا ودوليا.

وأضافت أن "القرار يشكل امتدادا لمواقف السعودية التاريخية والأخوية الداعمة للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني"، معربة عن استعدادها للتعاون الكامل مع السفير السديري لتسهيل قيامه بمهامه الجديدة.

وتسلم الدكتور مجدي الخالدي مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية أمس السبت أوراق اعتماد السفير نايف بن بندر السديري سفيرا فوق العادة ومفوضا (غير مقيم) للمملكة العربية السعودية لدى فلسطين، وقنصلا عاما بمدينة القدس.