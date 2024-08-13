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جنرال موتوزر تقرر شطب عدد من الوظائف في الصين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:40 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 7:40 ص

قالت مصادر مطلعة إن جنرال موتورز أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة بدأت في تقليص قوتها العاملة في الصين في حين ستجتمع قريبا جدا مع شركة "سايك موتور" شريكتها المحلية لمناقشة إعادة هيكلة كبرى لعملياتها في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن هذه الخطوة تعكس إدراك الشركة بشأن صعوبة الوصول إلى أرقام المبيعات القياسية التي حققتها في الصين عام 2017 مرة أخرى.

وبحسب المصادر فإن خفض الوظائف يركز على الإدارات المرتبطة بالسوق الصينية بما في ذلك إدارة الأبحاث والتطوير. وستدرس جنرال موتورز وسايك في المستقبل القريب تخفيضات محتملة في الطاقة الإنتاجية كجزء من تحول استراتيجي بالنسبة للسيارات ذات العلامة التجارية الأمريكية التي تباع في الصين


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