انفجار يهز مصنعا للذخيرة قرب روما دون تسجيل إصابات

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قالت السلطات المحلية إن انفجارا وقع اليوم الخميس في مصنع لتصنيع الذخيرة في بلدة كوليفيرو قرب روما.

ولم ترد على الفور تقارير عن وقوع إصابات.

وقال فرانشيسكو روكا، رئيس إقليم لاتسيو، إن الانفجار جاء عقب اندلاع حريق في منشأة "سيميل ديفيسا" السابقة، التي تملكها الآن شركة "كيه إن دي إس أمو إيتالي"، والتي تنتج الذخائر وغيرها من المنتجات المتعلقة بالدفاع.

وأفادت وسائل إعلام محلية في تقارير أولية بأن جميع العاملين في المصنع بخير، وإن الانفجار ربما يكون قد بدأ في قسم كبس البارود بالمصنع.

وتعاملت فرق الطوارئ، بما في ذلك فرق الإطفاء والشرطة، مع الحادث، بينما ظل الحريق مشتعلا.

وذكر السكان أنهم سمعوا دوي انفجار قوي في أنحاء المنطقة.