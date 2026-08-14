سلطات فيتنام تعثر على أكثر من طن من العاج المشحون بطريقة غير شرعية من إفريقيا

أعلنت سلطات فيتنام عن ضبطية كبرى للعاج قالت إنها تم شحنها بطريقة غير شرعية من أفريقيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام فيتنامية اليوم الخميس.

وأفادت تقارير لوكالة الأنباء الفيتنامية ووسائل إعلام أخرى بأنه جرى الإعلان أمس الأربعاء عن ضبط شحنة تضم 221 قطعة من عاج الفيل، تزن 1193 كيلوجراما وعرضها أمام وسائل الإعلام في ميناء كوي نون بمقاطعة جيا لاي وسط البلاد.

يذكر أن فيتنام مركز كبير للتجارة غير الشرعية في الحيوانات البرية، الحية والميتة. ويتم شحن كثير من المواد الممنوعة إلى الصين، لكن هناك طلب عليها في فيتنام ذاتها ودول أخرى في جنوب شرق آسيا.