اجتماع جديد للائتلاف الحاكم في ألمانيا للتوصل إلى اتفاق بشأن حماية المناخ

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تصل المفاوضات بين أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشأن حزمة إجراءات لحماية المناخ إلى مرحلة حاسمة.

ومن المقرر أن يعقد قادة التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، اجتماعا في برلين مساء اليوم الجمعة للتفاوض حول الإجراءات المنتظرة، وذلك قبل أسبوع من عقد اجتماع مجلس الوزراء المصغر المعني بحماية المناخ.

ويعتزم مجلس الوزراء المصغر برئاسة المستشارة ميركل في 20 أيلول/سبتمبر الجاري طرح حزمة كبيرة من الإجراءات التي تهدف إلى تمكين ألمانيا من الالتزام بالأهداف المحلية والدولية لحماية المناخ بحلول عام 2030.

ومن أكثر الإجراءات الخلافية بين أطراف الائتلاف الحاكم سبل الحد من الانبعاثات الكربونية الضارة بالمناخ.