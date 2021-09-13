إسرائيل: تخصيص حوالي 48 مليون دولار لزيادة اندماج الإثيوبيين الإسرائيليين

وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي، على "ميزانية قدرها 156 مليون شاقل بما يعادل 48 مليون دولار لزيادة اندماج الإثيوبيين الإسرائيليين".



ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن "رئيس الوزراء نفتالي بينيت قوله، إن المجتمع الإسرائيلي يحتاج إلى مواصلة تغيير الطريقة التي ينظر بها ويعامل الإسرائيليين الإثيوبيين.



وشدد على أن "الوعي الجماعي" يجب أن يتطور أيضا، ويجب مكافحة التمييز في مجتمعهم وتقليص المبالغة في العمل الشرطي، وتكافؤ الفرص في التعليم، وتعزيز التوظيف العادل.



بدورها، بينت وزيرة الهجرة والاندماج الإسرائيلية بنينا تمانو شطا، التي غادرت إثيوبيا في سن الثالثة، أنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مشيرة إلى أن "الأهداف الرئيسية لتحسين المجتمع، تشمل تقليص المبالغة في العمل الشرطي، لتكافؤ الفرص في التعليم"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.



وكانت شطا، هددت خلال مفاوضات الميزانية، بالتنحي عن الحكومة ومعارضة ميزانية الكنيست إذا لم يتم تخصيص الأموال الكافية للهجرة من إثيوبيا.