المحكمة العليا في إسرائيل تناقش إصلاحات قضائية مثيرة للجدل

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ناقشت المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الثلاثاء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل من جانب الحكومة، في قضية تاريخية قد تؤدي إلى أزمة دولة إذا لم تقبل القيادة الدينية اليمينية القرار.

وللمرة الأولى في تاريخ الدولة، سيجتمع جميع القضاة الـ 15 في الساعة 9 صباح الثلاثاء (0600 بتوقيت جرينتش) لمناقشة التماسات ضد تعديل أقر مؤخرا على القانون.

ومن المتوقع أن تمر أسابيع قبل اتخاذ قرار. وفي نهاية الجلسة الأولية التي استغرقت نحو 14 ساعة، منحت رئيسة المحكمة العليا إستر إستر حايوت فترة 21 يوما لتقديم التعديلات.

وأقرت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعديلا على قانون أساسي في نهاية يوليو يلغي قدرة المحكمة العليا على اتخاذ إجراءات ضد القرارات "غير المعقولة" من قبل الحكومة أو الوزراء الأفراد.

والتعديل هو جزء من مشروع تشريعي شامل لإضعاف القضاء عمدا.

وقسمت هذه الخطط قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي منذ بداية العام، ودفعت عشرات الآلاف من الأشخاص إلى الاحتجاج في الشوارع.

ويقول منتقدون إن قانون الحكومة يشكل تهديدا للفصل بين السلطات وبالتالي للديمقراطية في إسرائيل.

وتقول حكومة نتنياهو إن المحكمة قوية للغاية في إسرائيل وتتدخل بشكل مفرط في القضايا السياسية.

وطرح القضية سيمحا روثمان رئيس اللجنة القضائية في الكنيست الثلاثاء. ودافع عن الخطط التي تزعمها قائلا للقضاة إنه يجب تقليص سلطاتهم.

وذكر أن حقيقة أن المحكمة العليا تعقد الجلسة عزز من حجته.

وذكّر روثمان القضاة أن الشعب لم ينتخبهم.

وتساءل: "بأي مبرر تحرمون دولة إسرائيل من أهم خصائصها الأساسية كدولة ديمقراطية- الانتخابات الحرة وقدرة الشعب على تغيير القوانين التي تحكم حياتهم؟".

وحث إلياد شراجا رئيس "الحركة من أجل حكومة جيدة" القضاة على إلغاء التعديل، قائلا أنها "ضربت أساس الديمقراطية الإسرائيلية في مقتل".

وليس لدى إسرائيل دستور ولكنها تلتزم بمجموعة من القوانين الأساسية.

والقانون المقدم هو تعديل لأحد هذه القوانين الأساسية.

وفي تاريخ إسرائيل، لم يتم إلغاء أي قانون مماثل من قبل المحكمة العليا. وإذا حدث هذا ولم تقبل الحكومة القرار ، فإن البلاد تواجه أزمة وجودية.

ووفقا لمشروع الإصلاح ، سيكون بمقدور البرلمان مستقبلا نقض قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، ومنح السياسيين نفوذا أكبر في تعيين القضاة.

ويرى منتقدون أن هذا يمثل تهديدا لمبدأ الفصل الديمقراطي بين السلطات.

ويعارض أكثر من 10آلاف من جنود الاحتياط أيضا القانون الجديد وقالوا إنهم لن يقوموا بأداء الخدمة مما يثير مخاوف من أن الجيش لن يكون جاهزا للعمل في حال اندلاع صراع مسلح .ويشكل الاحتياط جزءا كبيرا من الجيش الإسرائيلي.

