الإسعاف الليبية: إرسال أكثر من 170 جثمانا مصريا إلى مشرحة طبرق

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبية، أسامة علي، عن إرسال أكثر من 170 جثمانا مصريا إلى مشرحة طبرق لإنهاء إجراءات إعادتهم إلى مصر.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية عبر «القاهرة الإخبارية» منتصف ليل الثلاثاء، إن أعداد ضحايا مدينة درنة المنكوبة شرق البلاد تناهز 3 آلاف قتيل، مشيرا إلى استمرار تزايد الأعداد مع مرور الوقت.

وتابع: «هناك عدد كبير جدا من القتلى داخل مدينة درنة، فضلا عن الضحايا تحت الأنقاض والتراب والتي تتطلب عمليات حفر لإخراجهم»، لافتا إلى استمرار توافد عمليات نقل الجثامين إلى مناطق التجميع بالمستشفيات.

وأشار إلى مصرع 50 ضحية بمدينة البيضاء، و10 آخرين بمدينة سوسة وأكثر من 15 بالمدن المجاورة الصغيرة، فضلا عن أعداد المفقودين الذين جرفتهم السيول خارج نطاق الحصر، لافتا إلى تمكن السلطات من إجراء بعض الصيانات العاجلة، لمعالجة انهيارات الطرق؛ من أجل تسهيل دخول وعمل فرق الإغاثة والإسعاف.

وتابع: «مستشفى المدينة المركزي والمستشفيات الميدانية أصبحت مكتظة بأعداد القتلى والضحايا الذين نحتسبهم عند الله شهداء»، مشيرا إلى بلوغ أعداد الإصابات بالمدينة نحو 7 آلاف مصاب.

وأعلنت الإدارة العامة لأمن السواحل في مدينة طبرق الليبية في وقت سابق من يوم الثلاثاء؛ عن وصول 145 جثمانا من المصريين المتوفين جراء إعصار دانيال إلى مشرحة طبرق.

