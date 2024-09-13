السلطات الألمانية تداهم شبكة لاستغلال الأطفال جنسيا

وجه المحققون الألمان ضربة ضد شبكة مشتبه بها لاستغلال الأطفال جنسيا.

وأعلن مكتب المدعي العام في بامبرج وإدارة شرطة هانوفر، اليوم الجمعة، أن سلطات الأمن قامت بتفتيش منزل أحد المشتبه بهم، وعثروا على صبي يبلغ من العمر اثني عشر عاما في ظروف "تثير الاشتباه في تعرضه للاعتداء الجنسي". وتم القبض على الرجل المشتبه فيه.

وبحسب بيان السلطات، جرت أيضا عمليات تفتيش واعتقالات أخرى في الأسابيع الأخيرة.

وصدرت أوامر اعتقال بحق سبعة مشتبه بهم من ولايات بافاريا وشليزفج-هولشتاين وبرلين وشمال الراين-ويستفاليا وتورينجن، ويقبع المشتبه بهم الذين تتراوح أعمارهم بين 41 و 53 عاما بالفعل في الحجز، ويجري التحقيق معهم للاشتباه في قيامهم بتوزيع محتوى إباحي عن الأطفال.

وتشتبه السلطات في إتاحة صور ومقاطع فيديو خاصة باعتداءات جنسية على أطفال عبر منصات على الشبكة المظلمة. وبحسب البيانات، أدلى العديد من المشتبه بهم باعترافات جزئية.

وأضافت السلطات في البيان أنه تم أيضا إغلاق منصة على الإنترنت "كانت تعمل على تمهيد التواصل بين متحرشين وقاصرين تحت ستار دعم مواهب موسيقية". وتم تحريز حوالي 620 قطعة من الأدلة، من بينها دمى جنسية محظورة على شكل أطفال.