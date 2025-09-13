توقعات بإعادة بريطانيا مهاجرين إلى فرنسا الأسبوع المقبل بموجب اتفاق

تشير توقعات إلى أن أول رحلات ترحيل المهاجرين من بريطانيا بموجب اتفاق الإعادة بين المملكة المتحدة وفرنسا ستنطلق الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم السبت.

وشهد اتفاق "دخول شخص وخروج آخر" مع باريس احتجاز أول مجموعة من المهاجرين في السادس من أغسطس ومن المفهوم أن أول رحلة طيران قد تكون يوم الاثنين.

كانت وزيرة الأمن الداخلي الجديدة شبانة محمود، التي تم تكليفها بتكثيف استجابة المملكة المتحدة لعبور القوارب الصغيرة إليها، قالت في الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن تنطلق رحلات العودة "بشكل وشيك".

وأفادت صحيفة "التليجراف" بأن توجيهات الترحيل الرسمية صدرت بشأن طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الشهر الماضي، وذكرت التوجيهات أنه سيتم ترحيلهم إلى فرنسا في غضون خمسة أيام.

وفاق عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بعد عبور القنال الانجليزي، 30 ألفا خلال العام الجاري حتى الآن.