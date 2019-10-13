نائب رئيس «السويس للحديد والصلب»: ارتفاع أو انخفاض الأسعار لا يؤثر في سوق العقارات

قال رفيق الضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للحديد والصلب، إن ارتفاع أو انخفاض أسعار الحديد لا يؤثر على أسعار العقارات، موضحًا أن خلال الشهرين الماضين تراجع سعر الحديد 900 جنيه ليصل إلى 10.200جنيه مقابل 11.200 جنيه وهذا التراجع خفض سعر المتر بالوحدة السكنية 23 جنيهًا فقط وبالتالي الانخفاض لا يذكر .

وأضاف الضو، خلال جولة بمصنع السويس للصلب اليوم الأحد، أن حجم إنتاج السويس للصلب يصل إلى 2 مليون طن سنويا وتبلغ الحصة السوقية للمصنع 14%، موضحًا أنه قبل فرض رسوم الحماية الأخيرة على البليت كان سعر التكلفة للطن الواحد يصل إلى 10.456 جنيه في المصانع المتكاملة وبلغ العائد علي الاستثمار -1.76% خسارة.

وذكر أنه بعد فرض الرسوم لن يتأثر سعر التكلفة بينما يرتفع العائد على الأستثمار إلى 1%، مشيرًا إلى إن المصانع المتكاملة وعددها 9 مصانع يعمل بها ما يقرب من 28 الف عامل.

وأصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرارًا يوم الجمعة الماضي بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من بعض أصناف منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات بواقع 25% على حديد التسليح و16 % على البليت، بحسب بيان الوزارة.