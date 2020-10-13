كشفت مصادر سياسية إسرائيلية، أن الوفد الإماراتي الذي سيصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل سيضم وزيري المالية والاقتصاد ومسؤولين حكوميين آخرين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن المصادر، أن مدير عام وزارة الخارجية آلون أوشفيز سيترأس الوفد الإسرائيلي الذي سيتوجه قريبا إلى دولة الإمارات لمتابعة المحادثات حول تطبيق بنود اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية أمس، بالإجماع على صياغة اتفاقية السلام التي تم توقيعها الشهر الماضي بين إسرائيل والإمارات، ما يمهد للتصديق عليها من جانب الكنيست يوم الخميس القادم، وسط توقعات بأغلبية ساحقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، عبر حسابه على موقع تويتر، أنه اتفق في محادثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على عقد لقاء قريبا بينهما، كما دعا كل منهما الآخر لزيارة بلاده.

وقال نتنياهو، إن إسرائيل تتطلع لاستقبال وفد إماراتي سيقوم بزيارة لإسرائيل قريبا، ردا على الزيارة التي قام بها وفد إسرائيلي برئاسة مستشار الأمن القومي مئير بن - شباط إلى الإمارات.