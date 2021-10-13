 الصين تقدم مليون جرعة من لقاح كورونا إلى العراق - بوابة الشروق
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الصين تقدم مليون جرعة من لقاح كورونا إلى العراق

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 13 أكتوبر 2021 - 3:58 م
أعلن السفير العراقي لدى الصين شورش خالد سعيد، أن الحكومة الصينية، قررت منح العراق مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقال السفير شورش، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، إن الحكومة الصينية قررت منح العراق دفعة جديدة من لقاح سينوفارم المضاد لـ كوفيد 19 بواقع مليون جرعة، مشيرا إلى أن الشحنة ستصل مطار بغداد الدولي غدا.

وأشار إلى أنه التقى رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، الذي أكد استعداد حكومته لدعم العراق وتقديم المساعدات لمواجهة الجائحة.

وأعرب السفير عن شكر حكومة العراق لنظيرتها الصينية على المساعدات والإمدادات الطبية التي قدمتها للقطاع الصحي العراقي خلال الفترة الماضية، موضحا أن هذه المساعدات أسهمت بشكل كبير في تعزيز جهود العراق لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

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