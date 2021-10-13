أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن المملكة تستهدف ناتجا محليا إجماليا يصل إلى 6.4 تريليون ريال بحلول عام 2030، وأن تصبح واحدة من أكبر 15 اقتصادا على مستوى العالم مما يتطلب القيام باستثمارات تتجاوز قيمتها 12 تريليون ريال (الدولار يساوي 75ر3 ريال).



وقال الفالح، خلال مؤتمر للتعريف بالاستراتيجية الوطنية للاستثمار اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وُجدت لتحقيق رؤية المملكة 2030 وهي تمثل عملا تكامليا وتشاركيا مع الجهات الحكومية.



وأضاف: الملاءة المالية للمملكة هي الأقوى بين دول العشرين والاستراتيجية تهدف لوضع أرض صلبة للاستثمار في المملكة.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة تتضمن الأخذ من برامج تحقيق الرؤية المستهدفات الاستثمارية وتحويلها على أرض الواقع.

وقال الفالح، إن الأداء في مجال الاستثمار أقل من المأمول وأقل من قدرة المملكة على استقطاب واستيعاب وتوليد الاستثمارات، وللوصول إلى مستهدفات رؤية 2030 نحن بحاجة إلى أن نقفز نوعا وكمًّا بالأداء الاستثماري للمملكة.

وأوضح أنه من ناحية الكم، فالمستهدف أن تكون المملكة مثل الاقتصادات الناجحة والنامية، حيث تصل نسبة الاستثمار إلى ما يقارب 30% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن المملكة كانت في أفضل الأحوال في 22%.



وتابع أنه بحلول 2030 سيتخطى المعدل السنوي لإجمالي الاستثمارات 2 تريليون ريال أي بنحو 3 أضعاف المستوى الحالي البالغ حوالي 650 مليار ريال.



وبيّن أن هذه القفزة بحاجة إلى عمل ممنهج وتكامل وتمكين المستثمرين من القطاع الخاص والجهات الاستثمارية وتحقيق الربحية والاستدامة للاستثمارات.