مسؤول في الخارجية الأمريكية: واشنطن تأمل بتوسيع «اتفاقات أبراهام» بين إسرائيل وجيرانها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن "إدارة الرئيس جو بايدن تعمل بجد لتوسيع اتفاقات "أبراهام" للتطبيع بين إسرائيل وجيرانها.

وأضاف المسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات ستدشن مجموعتي عمل جديدتين الأربعاء".

وتابع أن "إحدى المجموعتين ستركز على التعايش الديني، بينما ستركز الأخرى على قضايا المياه والطاقة".

ويستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اجتماعا ثلاثيا مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان في وزارة الخارجية الأربعاء.