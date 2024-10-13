استشهاد 5 أطفال فلسطينيين في قصف إسرائيلي غرب مخيم الشاطئ بغزة

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استشهد خمسة أطفال فلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال غرب مخيم الشاطئ شمال مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون في محيط قهوة غبن بمخيم الشاطئ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأدى القصف الإسرائيلي، إلى استشهاد خمسة أطفال على الفور، وإصابة آخرين كانوا قربهم.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأسفر العدوان الإسرائيلي، عن استشهاد 42,227 شخصا، وإصابة 98,464 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.