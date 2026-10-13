ترامب يهاجم مهاجرين صوماليين وهايتيين خلال تجمع انتخابي في أوهايو

حاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، تعزيز حملة إعادة انتخاب السيناتور جون هيستد، من خلال مهاجمة مجموعتين من المهاجرين من ذوي الأصول الأفريقية خلال تجمع انتخابي في ولاية أوهايو، حيث بدأت منظمة تربطها صلات بالجمهوريين الترويج لمرشح اشتراكي بدلا من المرشح الديمقراطي شيرود براون.

كما وجه ترامب تحية إلى النائب ماكس ميلر، عضو الكونجرس الجمهوري الذي رفض الانسحاب من سباق إعادة انتخابه رغم اتهامه بالعنف الأسري، مشيرا إليه بين الحاضرين.

وقال ترامب: "شكرا لك يا ماكس على الحضور. شكرا لك. جيد جدا".

لكن ترامب ركز على قضية يوليها اهتماما كبيرا، وهي الهجرة. فقد استهدف مرارا الجالية الصومالية الكبيرة في ولاية مينيسوتا، وربطها مساء الاثنين بالمهاجرين الهايتيين في مدينة سبرينجفيلد بولاية أوهايو.

وخلال مناظرة رئاسية قبل عامين، اتهم ترامب الهايتيين زورا بأكل الحيوانات الأليفة. وفي إشارة إلى تلك الاتهامات مساء الاثنين، قال ترامب: "كنت محقا"، وتباهى بأن سياسات إدارته تدفع الهايتيين إلى مغادرة البلاد.

وقال ترامب: "إذا كنتم تريدون منع نهب أوهايو وسلبها وتدميرها، كما يجري تدمير مينيسوتا، فسوف نوقف ذلك. وكما فعلنا في سبرينجفيلد، سنوقف الأمر، ولن نسمح بحدوثه".

وجاءت تصريحات ترامب في اليوم نفسه الذي فتش فيه عملاء وزارة الأمن الداخلي منزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر في واشنطن، وهي مهاجرة صومالية تمثل إحدى دوائر ولاية مينيسوتا في مجلس النواب.