مقتل شخصين وعدد من المصابين في هجوم بطائرة روسية مسيرة على كييف

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين إن شخصين على الأقل قتلا في هجوم بطائرة روسية مسيرة على العاصمة الأوكرانية كييف.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "هذا دليل آخر على أن روسيا يجب أن تواجه ضغوطا أكبر".

وقال إن موسكو تطيل أمد الحرب. وكتب زيلينسكي: "نعتمد على الولايات المتحدة لإدراك هذه الإشارات من روسيا والتصرف بقوة. القوة مطلوبة لإجبار روسيا على إنهاء هذه الحرب".

وكتب عمدة كييف فيتالي كليتشكو على تليجرام أن حوالي عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم. وأضاف أن الطائرة المسيرة ضربت مبنى سكنيا مكونا من 25 طابقا في الجزء الشرقي من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 3 ملايين نسمة. كما اشتعلت النيران في عدة سيارات.