سوريا: القوات الإسرائيلية تفجر تحصينات عسكرية مهجورة في بيت جن

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي تحصينات عسكرية مهجورة في كروم مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي في سوريا، وفق قناة "الإخبارية" السورية اليوم الثلاثاء.

بدوره، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في كروم مزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، وأطلقت النار لمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.مما منعهم من استكمال أعمالهم الزراعية.

وأشار المرصد إلى توغل القوات الإسرائيلية، ليل الاثنين/ الثلاثاء، بسبع آليات عسكرية في المنطقة الواقعة شمال بلدة كودنة بريف القنيطرة، وأجرت عمليات تفتيش لعدد من المنازل داخل البلدة، دون ورود معلومات عن تنفيذ اعتقالات خلال العملية.

ولفت إلى قيام القوات الإسرائيلية أمس باعتقال شابٍ من أبناء قرية رسم سند في ريف القنيطرة الأوسط، خلال توغلها في منطقة بريقة القديمة بريف القنيطرة الجنوبي بأربع آليات عسكرية.

ووفق المرصد، تأتي هذه التحركات في ظل استمرار التوغلات الإسرائيلية في مناطق من جنوب سوريا، وما تثيره من مخاوف لدى الأهالي بشأن سلامتهم، وحرية تنقلهم، وقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم الزراعية.