فتش عملاء اتحاديون، الاثنين، منزل النائبة الديمقراطية في الكونجرس الأمريكي إلهان عمر، في تصعيد مفاجئ لتحقيق جنائي يعيد تسليط الضوء على شخصية كثيرا ما كانت هدفا لانتقادات إدارة ترامب، وذلك في الأسابيع الأخيرة من حملتها لإعادة انتخابها.

وسرعان ما أدان كبار الديمقراطيين في الكونجرس تفتيش منزل النائبة عن ولاية مينيسوتا، الذي جاء قبل فترة وجيزة من انتخابات التجديد النصفي المقررة الشهر المقبل، والتي ستحدد السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وأثار الديمقراطيون تساؤلات بشأن توقيت التفتيش، في ضوء الأعراف الراسخة بوزارة العدل التي تقضي بتجنب اتخاذ خطوات تحقيقية علنية بحق مرشحين سياسيين في الفترة التي تسبق الانتخابات مباشرة. وقالت عمر، التي تنتقد الرئيس دونالد ترامب بشدة، إنها مستهدفة باعتبارها واحدة من "الأعداء السياسيين" للرئيس الجمهوري.

ولم يتضح نطاق التحقيق، رغم أن ترامب ومسؤولين في إدارته أشاروا مرارا خلال الأشهر الأخيرة إلى وجود تحقيق بشأن عمر، وهي نائبة ديمقراطية وُلدت في الصومال، وقد أثارت صفتها كمهاجرة إلى الولايات المتحدة وآراؤها اليسارية تدقيقا من البيت الأبيض وجمهوريين آخرين.

وأشار وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين الشهر الماضي إلى "تحقيق جار"، ألمح إلى أنه يبحث احتمال وجود احتيال في أوراق الهجرة الخاصة بأسرة عمر. وقال حينها: "سيحدث شيء ما"، في تصريح ربما كان تمهيدا لعملية التفتيش.

وفي بيان نشرته على منصة إكس يوم الاثنين، وصفت عمر التفتيش بأنه "محاولة لاستهداف الأعداء السياسيين وتسخير أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية لأغراض سياسية".

وقالت: "على مدى عشر سنوات، استهدفني ترامب بأكاذيب لا أساس لها وحملات تشويه. وهذا ليس سوى أحدث تصعيد في حملة الترهيب السياسي التي يشنها ضدي. لن أسمح بإسكاتي".