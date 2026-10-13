مسئولون: مقتل العشرات في اشتباكات بين جماعات متنافسة في جنوب السودان

أفاد مسؤولون اليوم الاثنين، بأن اشتباكات وقعت الأسبوع الماضي، بين جماعات مسلحة من مجتمعات متنافسة في وسط جنوب السودان أسفرت عن مقتل العشرات وتسببت في اكتظاظ مستشفى بالجرحى.

وأضاف المسؤولون ، إن القتال اجتاح منطقة رومبيك في ولاية البحيرات يوم الجمعة الماضية، بينما كان جنود الحكومة وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يحاولون الحفاظ على النظام.

وقالت وزارة الإعلام في جنوب السودان إن نحو 70 شخصا قتلوا، بينهم أربعة جنود، لكن الحصيلة الدقيقة لم يتم التحقق منها بعد.

وقال تيران ماديت، وهو مسؤول في مستشفى رومبيك الحكومي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب ) عبر الهاتف اليوم الاثنين: "لقد تدفق مصابون بطلقات نارية على المستشفى ." وأضاف أن المستشفى استقبل أكثر من 50 جريحا، معظمهم بإصابات في الصدر.