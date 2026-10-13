مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدين هجمات الحوثيين على السعودية ويدعو إلى حماية المدنيين

أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه الشديد إزاء الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على مطارات في السعودية خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات السعوديين والأجانب، لا سيما الهجوم الذي استهدف مطار الرياض الرئيسي أمس.

وأكد تورك، في بيان صادر من جنيف، أن الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة التحقيق في هذه الهجمات وغيرها من الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقال المفوض الأممي إن الخسائر الفادحة التي يتكبدها المدنيون جراء النزاع، تمثل تذكيرًا لجميع الأطراف بأن استمرار القتال لن يؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة، دون أفق واضح لإنهائه.

وشدد تورك على التزام جميع أطراف النزاع، بموجب القانون الدولي الإنساني، بمراعاة مبادئ التمييز والتناسب، واتخاذ الاحتياطات المستمرة لتجنيب المدنيين ويلات الأعمال القتالية.

ودعا جميع الأطراف إلى خفض التصعيد والحيلولة دون وقوع كارثة جديدة، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الهجمات.