أمير قطر: مشروع توسعة حقل غاز الشمال مستمر

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن أعمال توسعة حقل الشمال للغاز تسير وفق الخطط المقررة، لزيادة الطاقة الإنتاجية للدوحة من الغاز الطبيعي المسال.

جاء ذلك خلال كلمته ضمن أعمال افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ55 لمجلس الشورى القطري، اليوم الثلاثاء.

وأوضح أن قطر تؤمن نحو خمس تجارة الغاز الطبيعي المسال في العالم، منوهًا أن «ما يمس بلاده ينعكس سريعًا على الأسواق والمستهلكين في كل مكان».

ونوه أن «إغلاق مضيق هرمز، وما لحق ببعض منشآت الطاقة في مدينة رأس لفان الصناعية من أضرار مباشرة، أدى إلى تعطل جزء مهم من صادرات الدولة».

وأشار إلى أن قطر والمنطقة واجهتا «أحداثًا استثنائية»، أثبتت مجددًا متانة مؤسسات الدولة وتماسك المجتمع، والقدرة على التعامل مع الأزمات بكفاءة ومسئولية.

ولفت إلى أن «مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية كانت على أهبة الاستعداد لا لامتصاص الصدمة فحسب، بل للتعامل معها وإدارتها ببسالة واقتدار».

وذكر أن قطر تحملت في هذه الأزمة ثلاث مسئوليات في آن واحد؛ حماية سيادتها، والوفاء بدورها في أمن الطاقة والاقتصاد العالمي، وإبقاء أبواب الدبلوماسية مفتوحة.

وأضاف أن استراتيجية تحمل هذه المسئوليات تألفت من 4 عناصر أساسية؛ أولًا الدفاع عن الوطن بحزم دون الانجرار إلى الحرب، وثانيًا الحفاظ على الخدمات وسلاسل التزويد ودورة الحياة الاقتصادية، وثالثًا الإسهام في الجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وفتح الممرات المائية، ورابعًا الحث على التفاوض والبحث عن فرص العودة إلى المفاوضات للتوصل إلى حلول سلمية للصراع.