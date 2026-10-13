متحدث التموين: احتياطي القمح الاستراتيجي آمن ويكفي في حدود 6 أشهر للخبز المدعم والحر

قال أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وخاصة القمح الذي يُستخدم في إنتاج الخبز البلدي المدعم والحر أمر هام، وهو آمن ويكفي في حدود 6 أشهر.

وأضاف "كمال" عبر مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، اليوم الاثنين، أن تكوين الاحتياطي الاستراتيجي بكميات كافية لم يكن ليصبح سهلًا دون توافر سعات تخزينية تستوعب هذه الكميات، مشيرًا إلى أن المشروع القومي للصوامع أسهم في زيادة الطاقة التخزينية للقمح وتقليل الفاقد.

وتابع أنه في عام 2014 كانت الطاقة التخزينية للقمح في حدود مليون و200 ألف طن، بينما ارتفعت حاليًا إلى 4.4 مليون طن، بالتزامن مع زيادة عدد الصوامع من 39 صومعة إلى أكثر من 85 صومعة، تشمل الصوامع الداخلية والحقلية القريبة من المزارعين وصوامع الموانئ.

وأشار إلى أن التوسع في المشروع القومي للصوامع أسهم في الحد من الهدر الذي كان يصل في بعض الأحيان إلى ما بين 10% و15%، نتيجة تخزين القمح المحلي والمستورد في أماكن مكشوفة، ما كان يؤدي إلى فاقد كبير.