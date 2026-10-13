أعلنت إيران الثلاثاء، أنها صدرت 5 ملايين و140 ألف طن من المشتقات النفطية خلال الأشهر الستة الماضية، رغم الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها والتوترات المستمرة وتشديد العقوبات.

جاء ذلك في تصريحات لمدير العام للموانئ والملاحة البحرية بمحافظة هرمزغان محمد رضا محمد حسين تختي، بشأن صادرات البلاد من المشتقات النفطية، بحسب ما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وقال المسئول الإيراني إن صادرات المشتقات النفطية لم تتوقف في أي وقت، واستمرت رغم الحرب.

وأضاف أن صادرات المنتجات النفطية تتواصل أيضا عبر ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز.

وتابع: "خلال فترة 6 أشهر، اعتبارا من 21 مارس الذي يمثل أول أيام السنة في إيران، سُجلت 325 عملية للسفن، وصُدر عبرها 5 ملايين و140 ألف طن من المشتقات النفطية".

وفي 28 فبراير الماضي شنت إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، قُتل خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي في غارات استهدفت مقره بطهران، قبل إعلان وفاته رسميا في 1 مارس.

وردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل وما قالت إنها قواعد أمريكية في المنطقة.

ولا يزال التوتر بين واشنطن وطهران مستمرا، وسط تعثر المفاوضات رغم توقيع الطرفين مذكرة تفاهم منتصف يونيو، وخلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، أحد أبرز الممرات العالمية لإمدادات الطاقة.