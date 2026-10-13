المكسيك: ارتفاع عدد ضحايا العواصف إلى 5 ومع تراجع خطر الفيضانات في جنوب غرب أمريكا

ضرب الإعصار سايمون غرب المكسيك بمزيد من الرياح والأمطار أمس الاثنين بعد أن تسببت تقلبات الطقس الاستوائية في خمس وفيات وأضرار في بلدات ومنتجعات الساحل المطل على المحيط الهادئ، حسبما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) اليوم الثلاثاء.

وقالت (أ ب ) إن مركز الإعصار، وهو من الفئة الثانية، ظل قبالة الساحل بينما ضربت أحزمته الخارجية من الرياح والأمطار مجتمعات بين سييرا مادري والمحيط الهادئ بالقرب من بويرتو فالارتا.

وتم رفع معظم تحذيرات الفيضانات في جنوب غرب الولايات المتحدة بعدما تسببت بقايا العاصفة الاستوائية راشيل في فيضانات مطلع الأسبوع في لاس فيجاس.

وفي ولاية باخا كاليفورنيا المكسيكية، مشط رجال الإنقاذ يوم الاثنين أجزاء من مدينة إنسينادا الساحلية حيث جرفت مياه الفيضانات المركبات وألحقت أضرارًا بالمنازل.

وتوفي ما لا يقل عن أربعة أشخاص في الولاية بسبب تأثير الإعصار المداري السابق راشيل.

وفي فترة ما بعد الظهر، استخدم الجيش المكسيكي مروحيات لإنقاذ 32 شخصًا، بينهم 22 أجنبيا، من مزرعة في إنسينادا.

وقالت حاكمة باخا كاليفورنيا، مارينا ديل بيلار أفيلا، إن 13 منهم كانوا من الشباب.

وتواصل السلطات التحذير من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج على طول ساحل المحيط الهادئ.