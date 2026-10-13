قالت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، إن توقيع اتفاق شرم الشيخ للسلام في 12 أكتوبر شكّل بداية انفراجة كبيرة في تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بوتيرة مستمرة.

وأضافت، خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، أن مصر دفعت اليوم بالقافلة رقم 294 من قوافل «زاد العزة»، لافتة إلى أن إجمالي المساعدات التي سُلّمت بالفعل إلى قطاع غزة تجاوز مليون طن.

وأشارت إلى استمرار استقبال دفعات من المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، إلى جانب بدء عودة المتعافين الذين أتموا علاجهم عبر معبر رفح البري، عقب اتفاق شرم الشيخ للسلام.

ونوهت إلى استقبال وتوديع 90 دفعة من الجرحى والمصابين منذ فبراير وحتى اليوم، في ظل الوجود المستمر لفرق الهلال الأحمر المصري بالمنفذ.

ولفتت إلى الاستعداد المبكر لموسم الشتاء، بالتنسيق مع اللجنة المصرية للإغاثة، بعد الصعوبات التي واجهها النازحون خلال العام الماضي، مؤكدة الدفع بآلاف الخيام والأغطية إليهم عبر الممرات المصرية.

وأكدت استمرار التنسيق مع الجهات الدولية والمحلية، موضحة أن الهلال الأحمر المصري هو الآلية الوطنية المعنية بتنسيق المساعدات الإغاثية الموجهة إلى القطاع.

وأشارت إلى مرور ثلاث سنوات على بدء الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مؤكدة أن «النقطة المضيئة» تمثلت في ارتفاع عدد المتطوعين بالهلال الأحمر المصري من 35 ألفًا في أكتوبر 2023 إلى أكثر من 75 ألف متطوع في أكتوبر 2026، ليشاركوا في منظومة إيصال المساعدات المصرية إلى الأشقاء في غزة.