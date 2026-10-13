البحرية البريطانية: إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول بمضيق هرمز

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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، مساء الثلاثاء، إصابة سفينة حاويات بمقذوف مجهول المصدر في مضيق هرمز، الواقع بين إيران وسلطنة عمان، وسط تصاعد التوترات العسكرية والهجمات على الملاحة التجارية في المنطقة.

وقالت الهيئة، في تحذير ملاحي، إنها تلقت بلاغًا عن حادث وقع في مضيق هرمز، استنادًا إلى معلومات أكدها مصدر موثوق.

وأوضحت أن المصدر أفاد بأن "سفينة حاويات أصيبت بمقذوف مجهول"، دون تحديد طبيعة المقذوف أو الجهة المسؤولة عن إطلاقه.

وأضافت أن السلطات المختصة تجري تحقيقات بشأن الحادث، دون تقديم تفاصيل إضافية.

ودعت الهيئة السفن العابرة للمضيق إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة.

ولم يحدد التحذير هوية السفينة أو جنسيتها، كما لم يتضمن معلومات بشأن وقوع إصابات أو حجم الأضرار التي لحقت بها.

ويأتي الحادث وسط تصاعد الهجمات على السفن التجارية في مضيق هرمز، في ظل المواجهة العسكرية بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، منذ 28 فبراير الماضي.

وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت سفن تجارية وناقلات نفط لهجمات في المضيق، نُسب بعضها إلى إيران، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف سفن اتهمها بتهريب النفط أو مخالفة التعليمات المفروضة على الملاحة.

والاثنين، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بإصابة ناقلة نفط خام وناقلة مشتقات نفطية بمقذوفين مجهولين أثناء عبورهما مضيق هرمز، دون تحديد الجهة المسؤولة عن الهجومين.

ولم تتهم الهيئة إيران أو أي جهة أخرى بالمسؤولية عن الحادث الأخير.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ يربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب، وتمر عبره إمدادات النفط والغاز وحركة التجارة الدولية.

وتسببت المواجهات العسكرية والتهديدات للملاحة في اضطرابات بحركة السفن وناقلات النفط عبر المضيق، وسط مخاوف من تداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية.