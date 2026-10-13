ترامب يرفض الضغط على روسيا ويحث أوكرانيا على التوصل إلى اتفاق

لم يُبد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي استعداد لممارسة مزيد من الضغوط على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، رغم الانتقادات التي وُجهت إلى نهجه الأخير، بل أشار إلى أن على أوكرانيا بذل مزيد من الجهود للتوصل إلى اتفاق.

وعندما سأله أحد الصحفيين عن الهجمات الروسية على منشآت الطاقة رغم وقف إطلاق النار الذي أعلنه بنفسه، قال ترامب: "حسنا، سيتعين عليّ الاطلاع على الأمر والتحقق منه، لأن هناك انتهاكات من الجانبين".

وعندما سُئل عن كيفية اعتزامه إقناع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالالتزام بوقف إطلاق النار، قال ترامب: "أعتقد أنه يريد التوصل إلى اتفاق، وعلينا أن نجعل (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي يرغب في التوصل إلى اتفاق".

وعندما طُلب من ترامب توضيح سبب اعتقاده أن بوتين مهتم بالتوصل إلى اتفاق رغم استمرار الهجمات على أوكرانيا، امتنع مجددا عن انتقاد الكرملين.

وقال: "أعتقد أنهم سيتوصلون إلى اتفاق. بل أعتقد أن بوتين يريد التوصل إلى اتفاق أكثر من زيلينسكي".

زيلينسكي ينتظر "خطوات محددة" من الولايات المتحدة

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، دعا زيلينسكي الولايات المتحدة إلى ضمان التزام روسيا بوقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب، والمقتصر على الهجمات ضد منشآت الطاقة.

وقال زيلينسكي في كلمة مصورة أمام منتدى وارسو الأمني: "ننتظر أن نرى الخطوات المحددة التي يستعد الأمريكيون لاتخاذها".

وقال زيلينسكي إن إعلان ترامب يوم الأحد عن وقف فوري لجميع الهجمات على البنية التحتية للطاقة في روسيا وأوكرانيا كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لكييف، مشيراً إلى أنه لم يكن على علم مسبق بالاتفاق الذي نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف: "وبعد نشر المنشور مباشرة، شنت روسيا هجوما متعمدا على محطة كهرباء في خاركيف، ما تسبب في مزيد من الأضرار لنظام الطاقة لدينا".