الأهلي يهزم كينشاسا ويتأهل لنهائي بطولة أفريقيا لليد

تأهل فريق الأهلي إلى نهائي بطولة أفريقيا للأندية الأبطال لكرة اليد، بفوزه على كينشاسا الأوغندي اليوم الثلاثاء بنتيجة 38-20 في نصف النهائي.

وجاءت نتيجة الشوط الأول 19-11 لصالح الأهلي، بعد سيطرة كبيرة من الفريق الأحمر وأفضلية واضحة، وفي الشوط الثاني استمر التفوق ليحسم الأهلي النتيجة الإجمالية لصالحه.

وينتظر الأهلي، الفائز من مباراة الزمالك وبترو أتلتيكو الأنجولي في المباراة التي تقام بينهما في وقت لاحق اليوم.

وكان الأهلي قد بدأ مشواره في البطولة بالفوز على إنتر كلوب الأنجولي 38-24، ثم هزم فلاورز البنيني بنتيجة كبيرة 44-19، وفي الجولة الثالثة تغلب الأحمر على بترو أتلتيكو بنتيجة 37-25، ثم فاز على رينسانس الإيفواري 33-17، واكتسح أخيرا في الجولة الخامسة الجيش الرواندي بنتيجة 50-14.