المستشار الألماني يدعو إيران إلى مفاوضات جادة ووقف زعزعة استقرار المنطقة

دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس، إيران إلى الانخراط في مفاوضات جادة، ووقف ما وصفه بـ«زعزعة استقرار المنطقة»، مطالبًا بفتح مضيق هرمز بصورة دائمة ودون قيود، ووقف برنامج طهران النووي العسكري.

وبحسب بيان صادر عن المستشارية الألمانية، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه ميرتس، مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتناول الاتصال هجمات الحوثيين، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت مطار الرياض، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وانعكاساتها على أسعار الطاقة في ألمانيا.

وأدان المستشار الألماني بشدة الهجمات التي يشنها الحوثيون المدعومون من إيران، مشددًا، خلال الاتصال، على ضرورة وقفها فورًا.

كما دعا إلى رفع القيود المفروضة على الملاحة البحرية في مضيقي هرمز وباب المندب، مؤكدًا أهمية ضمان حرية الملاحة فيهما.

وبحث الجانبان سبل إنهاء النزاع واحتواء تداعياته الاقتصادية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.



