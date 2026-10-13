عبد العاطي لأبناء الجالية المصرية في تايلاند: حريصون على رعاية مصالحكم وتيسير الخدمات القنصلية

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية في تايلاند، الثلاثاء، خلال زيارته إلى بانكوك، بحضور السفيرة هالة يوسف، سفيرة مصر لدى تايلاند.

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، اعتزاز مصر بدور أبنائها المقيمين في تايلاند في تعزيز التواصل بين البلدين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون امتدادًا للوطن ويسهمون بخبراتهم وكفاءاتهم في تعزيز صورة مصر ومكانتها على الساحة الدولية.

وشدد الوزير على حرص وزارة الخارجية على مواصلة التواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، ورعاية مصالح أبنائها والاستجابة لاحتياجاتهم، وتيسير حصولهم على الخدمات القنصلية.

واستعرض في هذا السياق جهود الوزارة لتطوير منظومة العمل القنصلي والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب المبادرات الموجهة للمصريين بالخارج، ومنها «بيتك في مصر» و«افتح حسابك في مصر».

وأشاد عبد العاطي بمشاركة أبناء الجالية المصرية في النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، التي عُقدت في أغسطس 2026، معربًا عن تطلعه إلى استمرار مشاركتهم في الدورات المقبلة، ومؤكدًا أهمية المؤتمر باعتباره منصة للحوار المباشر وتبادل الرؤى بين المصريين بالخارج ومؤسسات الدولة.

واستمع الوزير خلال اللقاء إلى آراء أبناء الجالية ومقترحاتهم بشأن الموضوعات التي تمس مصالحهم، مؤكدًا أهمية مواصلة الحوار معهم وتطوير آليات التواصل بما يضمن التفاعل مع مطالبهم والاستجابة لتطلعاتهم.