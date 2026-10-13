قتيلان ومفقودون جراء الإعصار سايمون والعاصفة راشيل بالمكسيك

لقي شخصان على الأقل حتفهما في المكسيك، بعدما ضربت أحوال جوية قاسية مناطق من البلاد بسبب إعصار وعاصفة مدارية، حسبما ذكرت السلطات الاثنين.

وقالت حاكمة ولاية جيريرو المطلة على المحيط الهادئ، إيفلين سالجادو، إن رجلا مسنا لقي حتفه في الولاية. وفي أقصى الشمال، بولاية باخا كاليفورنيا، لقيت فتاة حتفها وفُقد 10 أشخاص آخرون، حسبما ذكرت الحاكمة مارينا ديل بيلار.

وترتبط هذه الحوادث بالإعصار "سايمون"، الذي يتحرك بمحاذاة ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ، والعاصفة المدارية "راشيل"، التي وصلت إلى ولاية باخا كاليفورنيا في شمال غربي البلاد.

وكان "سايمون"، يوم الاثنين، إعصارا من الفئة الثانية، على بعد نحو 90 كيلومترا جنوب غربي ساحل ولاية خاليسكو المطل على المحيط الهادئ.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية المكسيكية أن يواصل الإعصار تحركه نحو الشمال الغربي مع تراجع قوته، وأن يقترب خلال الليل من مدينة مازاتلان الساحلية بولاية سينالوا، بعدما يتراجع إلى الفئة الأولى.

ولذلك، تواصل السلطات التحذير من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية وارتفاع الأمواج على طول ساحل المحيط الهادئ.