شبيبة الساورة يعمق جراح شبيبة القبائل بالدوري الجزائري

عمق فريق شبيبة الساورة من جراح مضيفه شبيبة القبائل عندما تغلب عليه 2/1، مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة 11 من مسابقة دوري المحترفين الجزائري.

وبهذا الفوز ارتقى شبيبة الساورة للمركز السابع، حيث رفع رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد رصيد شبيبة القبائل عند خمس نقاط في المركز الخامس عشر قبل الأخير.

تقدم إلياس بن يوسف، لشبيبة القبائل في الدقيقة 18 بهدف رائع، لكن أسامة بلطرش، نجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 44 برأسية محكمة، وفي الشوط الثاني نجح البديل ضياء بن يحيى، في تسجيل الهدف الثاني لشبيبة الساورة عند الدقيقة 66.

وفي وقت سابق، تغلب اتحاد خنشلة على ضيفه اتحاد بسكرة بهدف نظيف، وتعادل مولودية وهران مع مضيفه مولودية البيض 1/1.

ويتصدر النادي الرياضي القسنطيني جدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة عن شباب بلوزداد حامل اللقب ملاحقه المباشر.