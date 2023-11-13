مؤسسة تاكسي دبي تقرر طرح حصة من أسهمها في البورصة

أعلنت شركة تاكسي دبي، اليوم الاثنين اعتزامها طرح حوالي 25% من أسهمها في بورصة دبي للأوراق المالية بما يصل إلى حوالي 75ر624 مليون سهم، في أول طرح عام أولي لشركة حكومية في دبي منذ حوالي عام.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أنه سيتم الإعلان عن النطاق السعري للطرح يوم 21 نوفمبر الحالي على أن تنتهي فترة الاكتتاب في الطرح يوم 29 نوفمبر للمؤسسات وفي اليوم السابق للأفراد. ومن المتوقع بدء تداول السهم في البورصة يوم 7 ديسمبر المقبل.



ومن المتوقع وصول حصيلة الطرح إلى 300 مليون دولار.



وقالت الشركة إن جميع الأسهم التي سيتم طرحها هي أسهم قائمة ومملوكة من قبل دائرة المالية لحكومة دبي بصفتها المساهم البائع.



ويحتفظ المساهم البائع بالحق في تعديل حجم الطرح، وكذلك حجم كل شريحة، في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب وفقاً لتقديره الخاص وفقاً للقوانين المعمول بها وموافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.



وتم تحديد رأس مال "تاكسي دبي" في تاريخ الإدراج 100 مليون درهم مقسم إلى 5ر2 مليار سهم مدفوع بالكامل، وقيمة كل سهم 04ر0 درهم إماراتي.



يذكر أن حكومة دبي باعت خلال العام الماضي حصصا في 4 شركات عامة بنحو 3ر8 مليار دولار، في حين لم يشهد العام الحالي طرح أي أسهم عامة حتى الإعلان عن بيع حصة من أسهم تاكسي دبي.