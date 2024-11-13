ترامب يعتزم تعيين 4 مستشارين من حملته لشغل مناصب في إدارته الجديدة

يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب الاستعانة بأربعة مستشارين من حملته الرئاسية لشغل مناصب في إدارته الجديدة بالبيت الأبيض كنواب في هيئة موظفي البيت الأبيض، منهم مساعدان قديمان والمدير السياسي لحملته الذي لعب دورا رئيسيا في فوزه.

وأعلن ترامب، اليوم الأربعاء، أن مساعده القديم دان سكافينو سيشغل منصب نائب دون أن يحدد حقيبة له، وسيشغل المدير السياسي للحملة الانتخابية جيمس بلير منصب نائب للشؤون التشريعية والسياسية والعامة، وتايلور بودويتش نائبا لرئيس هيئة موظفي البيت الأبيض للاتصالات والأفراد. وسيحمل الجميع لقب مساعد للرئيس.

كما أعلن ترامب رسميا أن ستيفن ميلر، المعروف بتوجهاته المتشددة بشأن الهجرة، سيتولى منصب نائب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسة ومستشار الأمن الداخلي. وكان نائب الرئيس المنتخب جي دي فانس قد أكد ذلك أمس الأول الاثنين.

وكان جيمس بلير يشغل منصب المدير السياسي لحملة ترامب، وبمجرد أن أصبح ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري، أصبح المدير السياسي للجنة الوطنية الجمهورية. وقد عمل سابقا في حملة ترامب لعام 2020 في فلوريدا وكان أحد كبار مساعدي حاكم فلوريدا رون دي سانتيس.

وكان سكافينو أحد كبار المستشارين في حملة ترامب، وفي فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض عمل مديرا لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ترامب في بيان: "كان دان وستيفن وجيمس وتايلور من أفضل المستشارين في حملتي الناجحة، وأنا أعلم أنهم سيخدمون الشعب الأمريكي بشرف في البيت الأبيض، وسوف يستمرون في العمل الجاد لجعل أمريكا عظيمة من جديد في مهامهم الجديدة".