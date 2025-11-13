اكتشف باحثون أحفورة سحلية آكلة للحوم، أطلق عليها اسم "المحارب"، ويعد وجودها دليلا على الاتصال الجغرافي القديم بين البرازيل وأفريقيا قبل نحو 240 مليون عام.

وكشف الباحثون، في دراسة نُشرت أمس الأربعاء في مجلة Journal of Systematic Palaeontology لعلم الحفريات، أن هذا الزاحف المدرع يشبه الديناصورات، ولكنه من أسلاف التماسيح الحديثة.

وأطلق على الزاحف اسم "تاينراكواسوتشوس بيلاتور"، وهو اسم مشتق من اللاتينية ويعني "المحارب" أو "المقاتل"، وكان طوله يقدر بنحو 4ر2 متر ووزنه 60 كيلوجراما.

وقال الباحث الرئيسي، رودريجو تيمب مولر، الذي قاد فريقا من علماء الحفريات بالجامعة الفيدرالية في سانتا ماريا، إن هذا الحيوان كان مفترسا نشطا.

وقال مولر إن الباحثين اكتشفوا جزءا من هيكله العظمي، في مايو الماضي بجنوب البرازيل، يتضمن أجزاء من الفك السفلي والعمود الفقري والحزام الحوضي.

وأضاف مولر: "يساعد هذا الاكتشاف في إلقاء الضوء على لحظة محورية في تاريخ الحياة، وهي الفترة التي سبقت ظهور الديناصورات".

ووصف مولر، الاكتشاف بأنه "نادر للغاية"، مشيرا إلى أن هذا النوع كان غير معروف للعلم من قبل.