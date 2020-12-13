إنتر يواجه كالياري.. أتالانتا يصطدم بـ فيرونتينا.. روما في ضيافة بولونيا.. ونابولي يستضيف سامبدوريا

تستأنف اليوم، الأحد، منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري الإيطالي «الكالتشيو» بست مباريات قوية، يفتتحها إنتر ميلان بمواجهة كالياري في الواحدة والنصف ظهرًا، وفي الرابعة عصرًا تقام 3 مباريات، حيث يواجه أتالانتا فريق فيورنتينا، ويحل روما ضيفًا على بولونيا، فيما يستضيف نابولي فريق سامبدوريا، وفي السابعة مساءً، يحل يوفنتوس ضيفًا على جتوى، وتختتم مباريات اليوم في العاشرة إلا الربع بمواجهة ميلان أمام ضيفه بارما.

ففي واحدة من أهم مباريات اليوم، يحل يوفنتوس، صاحب المركز الرابع، برصيد 20 نقطة، ضيفًا ثقيلًا على جنوى، صاحب المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط.

ويخوض يوفنتوس هذه المباراة منتشيا بالفوز الكبير والمميز 3 - 0 على مضيفه برشلونة يوم الثلاثاء الماضي في ختام مباريات الفريقين بدور المجموعات لدوري الأبطال وهو الفوز الذي ضمن صدارة المجموعة لصالح يوفنتوس.

وشهدت هذه المباراة هدفين للبرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس من ضربتي جزاء كما ترجم يوفنتوس أداءه القوي في المباراة إلى فوز كبير ومستحق ثأر به لهزيمته أمام برشلونة 0 - 2 ذهابا في نفس المجموعة قبل عدة أسابيع.

وقال رونالدو: «هذه النتيجة يمكن ان تكون دعما قويا لمعنويات الفريق... كنا بحاجة للفوز على فريق مثل برشلونة ، الذي يظل فريقا رائعا رغم الصعوبات التي يواجهها حاليا، أتمنى أن نسير على نفس النهج في المباريات المقبلة بداية من مباراة جنوى يوم الأحد».

وفي مباراة أخرى يلتقي أتالانتا، المتأهل لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، مع فيورنتينا، في الرابعة مساءً بحثًا عن العودة للنتائج الجيدة في الدوري.

وخسر أتالانتا ثلاث من آخر ست مباريات خاضها في المسابقة كما تأجلت مباراته أمام أودينيزي في المرحلة الماضية.

ويحتل الفريق المركز التاسع في الدوري الإيطالي حاليا برصيد 14 نقطة فقط من تسع مباريات بفارق 12 نقطة خلف المتصدر ميلان الذي يستضيف بارما في ختام مباريات هذه المرحلة يوم الأحد المقبل أيضا.

وقد تشهد المباراة عودة المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش إلى صفوف ميلان بعد تعافيه من الإصابة.

ويحتل انتر المركز الثاني في جدول المسابقة برصيد 21 نقطة وبفارق خمس نقاط عن جاره ومنافسه التقليدي.

ويستضيف نابولي فريق سامبدوريا في مباراة أخرى اليوم بنفس المرحلة وذلك على استاد الفريق الذي تحول اسمه إلى "دييجو أرماندو مارادونا" نسبة إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني مارادونا الذي وافته المنية في 25 نوفمبر الماضي والذي صنع التاريخ مع نابولي قبل عقود حيث لعب للفريق سبعة مواسم وقاده للقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي حتى الآن كما قاده للقبه الأوروبي الوحيد من خلال كأس الاتحاد الأوروبي (الدوري الأوروبي حاليا) .