الصحة الإسرائيلية​​: وضع المملكة المتحدة والدنمارك على قائمة كوفيد-19 الحمراء اعتبارا من 17 ديسمبر

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها ستضع المملكة المتحدة والدنمارك في القائمة الحمراء اعتبارًا من 17 ديسمبر الحالي لمنع انتشار سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة - في بيان نشر، بحسب ما أودرت صحيفة يديعوت أحرنوت ، اليوم الاثنين - "خلص وزير الصحة، نيتسان هوروفيتس، ووزيرة الداخلية أييليت شاكيد، إلى أنه سيتم تأجيل اتفاقية تصنيف المملكة المتحدة والدنمارك كدولتين على القائمة الحمراء لمدة 24 ساعة حتى منتصف الليل 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف أن التأخير سيوفر للمواطنين الإسرائيليين وقتًا إضافيًا للاستعداد؛ بما في ذلك للعودة إلى إسرائيل عن طريق الجو، قبل أن يدخل الحظر حيز التنفيذ.

وكان مسؤول صحي كبير قد أعلن أمس الأحد أن إسرائيل ستمنع الإسرائيليين من السفر إلى المملكة المتحدة والدنمارك ابتداء من منتصف ليل يوم الأربعاء القادم.