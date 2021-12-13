رئيس الوزراء الإسرائيلي يصل إلى الإمارات

وصل إلى أبو ظبي اليوم الأحد نفتالي بينيت رئيس وزراء دولة إسرائيل في زيارة رسمية للإمارات.



وكان الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقدمة مستقبلي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدى وصوله مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

ويعد بينيت أول رئيس وزراء إسرائيلي يزور الإمارات.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات في برعاية الولايات المتحدة. وقد نما حجم التعاون بين البلدين منذ ذلك الحين.

وأشاد بينيت اليوم الأحد بمسار العلاقات بين البلدين.

وقال قبل سفره "خلال عام واحد فقط منذ تطبيع علاقاتنا، شاهدنا إمكانية غير عادية للشراكة بين إسرائيل والإمارات. هذه مجرد البداية".

وذكر مكتب بينيت في وقت سابق في بيان، أنه "سيغادر اليوم للقيام بزيارة رسمية أولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعوة من ولي عهد أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف المكتب أن بينيت سيلتقي ولي عهد أبوظبي غدا، وأنهما سيبحثان "تعميق العلاقات بين البلدين، خاصة في المجال الاقتصادي وفي القضايا الإقليمية، بما يساهم في تعزيز الازدهار والرفاهية والاستقرار في البلدين".

ومن المتوقع أن تركز المحادثات على القضايا الإقليمية.

كان بينيت استقبل في تشرين أول/أكتوبر الماضي سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجة، وسلمه رسالة خطية نيابة عن ولي عهد أبوظبي تضمنت دعوة لزيارة الإمارات.

وافتتحت الإمارات في تموز/يوليو الماضي سفارتها في إسرائيل، بعد افتتاح سفارة وقنصلية لإسرائيل في الإمارات.