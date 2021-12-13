الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 23 فلسطينيا في الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 23 مواطنًا فلسطينيًا.

ففي رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين بينهم أسيران محرران، بينما اعتقلت قوات الاحتلال شابًا فلسطينيًا لدى عودته إلى الضفة عبر الحدود الأردنية.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الناشط ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد والتهجير، والأسير المحرر رامي الفاخوري وزوجته بعد الاعتداء عليهما بالضرب، وعادة ما تعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المُحررين وذويهم لا لشيء سوى التضييق عليهم.

واعتقلت قوات الاحتلال أربعة آخرين بينهم أسير محرر من البلدة القديمة بالقدس و7 في محافظة الخليل جنوبًا، وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال شابًا.