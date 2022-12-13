الجامعة العربية ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد ولاية الأونروا 3 سنوات

رحب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، اليوم الثلاثاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات اللجنة الرابعة الخاصة بالقضية الفلسطينية والجولان العربي السوري المحتل، موجها التحية للدول التي صوتت لصالح تلك القرارات والتي وقفت مع العدل والحق واحترام القانون.

وأشاد أبوعلي بتمديد ولاية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لثلاث سنوات قادمة، وفقا للقرار المعنون "مساعدة اللاجئين الفلسطينيين"، والذي اعتمد بأغلبية 157 صوت لصالح القرار، والمتضمن في فقرته السادسة تمديد ولاية الأونروا حتى نهاية يونيو 2026، داعيا الدول المانحة إلى أن ينعكس تصويتها على تمديد ولاية الوكالة في تقديم الدعم المالي للأونروا، وتوقيع اتفاقيات تمويل متعددة السنوات معها لتمكينها من القيام بمهامها وتقديم خدماتها الأساسية لأكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني في مناطق عملياتها الخمس.

وأكد أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ستستمر في دعم "الأونروا" وتعزيز الشراكة بينهما لتمكينها من القيام بمهام ولايتها وفقا لتفويضها الأممي، مشددا على أن الوكالة قوية وقادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه أكثر من 5.7 مليون لاجئ فلسطيني هي صمام أمن واستقرار للمنطقة والعالم.

كما دعا إلى ضرورة تكثيف الجهود الدولية الفعلية لإنهاء الإحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة في العودة والحرية والاستقلال، مطالبا الجمعية العامة للأمم المتحدة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرارها الهام بشأن نظر محكمة العدل الدولية في الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين المعترف بها دوليا والعضو المراقب بالأمم المتحدة، مؤكدا بأنه قد آن أوان إنهاء الاحتلال وانفاذ قرارات الشرعية الدولية.