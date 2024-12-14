تحدث المهندس محمد ربيع مسئول الحجر الزراعي، عن الشروط اللازمة لتصدير البرتقال إلى الدول الغربية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» على قناة «صدى البلد»، إنّ البرتقال يتم فحصه بشكل دقيق للتأكد من خلوه من أي عيوب أو مشاكل صحية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي كان يفرض فحوصات على البرتقال بنسبة 30% من الشحنات، قبل أن يتم تخفيضها إلى 20%، ما يعكس الثقة العالية التي يتمتع بها المنتج المصري.

وأوضح ربيع، أنَّ شروط الواجبة لتصدير البرتقال، تشمل ضمان خلوه من الحشرات والآفات والمبيدات، مشيرًا إلى أن البرتقال المصدّر يجب أن يتسم بنسبة لون لا تقل عن 90%.

ولفت إلى أن البرتقال المصري تفوَّق على نظيره الإسباني، علمًا بأن إسبانيا من أبرز الدول المنتجة للبرتقال، لافتًا إلى أن مصر نجحت أيضًا في فتح سوق جديدة في البرازيل، التي تعد واحدة من أصعب الأسواق.

ونوه ربيع بأنَّ البرتقال المصري يتمتع بجودة عالية وطعم مميز، مما يتيح له التنافس مع أفضل أنواع البرتقال عالميًا، مشيرًا إلى أن مصر تصدر البرتقال إلى معظم دول العالم.

وفيما يتعلق بتوسيع الأسواق، أشار إلى أن هناك مفاوضات جارية لفتح أسواق تصديرية جديدة في أمريكا، رغم التحديات التي تتمثل في التكاليف العالية للشحن وفترة النقل الطويلة.