مهرجان الأفضل يُكرم محمود الخطيب بجائزة إنجاز العمر

يعلن مهرجان الأفضل، عن تكريم محمود الخطيب، لاعب الأهلي الأسبق، والرئيس الحالي للنادي الأهلي، بجائزة "إنجاز العمر" في الدورة العاشرة، التي تقام 20 ديسمبر الجاري، في مركز المنارة بالقاهرة، وذلك لما يمثله من قيمة رياضية رفيعة ومكانة استثنائية في وجدان الجماهير كلاعب وإداري، عبر مسيرته الممتدة لأكثر من خمسة عقود، حقق خلالها إنجازات بارزة في تاريخ الكرة المصرية والعربية والإفريقية.

محمود الخطيب الشهير بـ"بيبو" أحد أمهر من لمست أقدامهم كرة القدم، فهو الهداف التاريخي للنادي الأهلي محلياً وقارياً، وتوج معه بـ 20 بطولة مختلفة، منها 10 ألقاب دوري، و5 ألقاب لبطولة كأس مصر، بالإضافة إلى حصوله على 5 بطولات أفريقية، ومع المنتخب حقق الخطيب لقب بطولة أمم أفريقيا عام 1986، ولقب أفضل لاعب أفريقي عام 1983، ليصبح أول لاعب مصري يحصل على هذه الجائزة، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم ديسمبر عام 1988، وينتقل إلى العمل الإداري، داخل النادي الأهلي، الذي تدرج فيه من عضو مجلس إدارة لأمين الصندوق لنائب الرئيس حتى انتخب رئيسا للنادي الأهلي منذ 2017 وحتى اليوم.

"إنجاز العمر" جائزة مستحدثة يقدمها مهرجان "الأفضل" لأول مرة بدءاً من هذا العام، برعاية شبكة تليفزيون النهار، لشخصيات أيقونية، ساهمت بإنجازها الفريد والمشرف في نهضة وتقدم مجالات عملها، ودعم القوة الناعمة المصرية وتفوقها.

مهرجان "الأفضل " ينظمه موقع وشوشة ويتولى رئاسته الشرفية الفنان الكبير محمود قابيل، والإعلامية سهير جودة مشرفاً عاماً ، ويمنح جوائزه هذا العام ولأول مرة منذ انطلاقه، بناءً على استفتاء الجمهور، واختيارات لجنة التحكيم معا، لضمان معايير اختيار أكثر دقة ونزاهة تحت شعار "الأفضل .. لمن يستحق".

تضم لجنة التحكيم، إلى جانب الرئيس الشرفي للمهرجان كلاً من المخرجين عمر عبد العزيز وهاني لاشين، والسيناريست مدحت العدل، والمؤلف تامر حبيب، والموسيقار يحيى الموجي، والمايسترو رضا رجب، والإعلاميون سوزان حسن، ورولاخرسا ، وإبراهيم الكرداني، والإذاعية إيناس جوهر، والناقدة آمال عثمان، وأستاذة الإعلام ميرفت أبو عوف، والكتاب الصحفيين عماد الدين حسين ومصطفى عمار، وخالد البرماوي، والكاتبة أميرة سيد مكاوي، والكاتبة نسمة يوسف إدريس، والدكتور خالد منتصر.

أما لجنة تحكيم الرياضة، فتضم خبراء النقد الرياضي حسن المستكاوي وفتحي سند، ونجوم الكرة المصرية، علي أبوجريشة، ومحمد عمر وفاروق جعفر وهاني رمزي وأحمد حسن وخالد بيبو وحسام غالي وأيمن يونس وسيد عبد الحفيظ وأحمد سليمان.