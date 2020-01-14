براءة ريهام سعيد من سب مرضى السمنة

قضت محكمة جنح مستأنف الجيزة، اليوم الثلاثاء، ببراءة ريهام سعيد فيما نسب إليها من اتهامًا بالإساءة لمرضى السمنة.

وفي وقت سابق، أصدرت محكمة جنح الجيزة، قرارًا بعدم اختصاصها بنظر دعوى تتهم الإعلامية ريهام سعيد بإهانة مرضى السمنة ووصفهم بالأموات وتشويه المجتمع، خلال تقديمها برنامج "صبايا الخير" على فضائية "الحياة".

وقرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عدم ظهور الإعلامية ريهام سعيد لمدة عام، على كل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية، بناء على توصية لجنة الشكاوى بالمجلس والتي تولت التحقيق مع ريهام سعيد، وذلك لإهانتها مرضى السمنة خلال برنامجها "صبايا الخير" المذاع على قناة الحياة.

كانت إدارة قناة الحياة قررت وقف برنامج صبايا الخير، بعد طلب نقابة الإعلامين برئاسة طارق سعدة بتوفيق أوضاعها مع النقابة، ووجود تجاوزات مهنية وأخلاقية ببرنامجها بعد حلقتها المثيرة للجدل بوصف مرضى السمنة بالميتون.