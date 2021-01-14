قالت آية مدني، عضو مجلس النواب، إن الشباب المنتخبين أو المعينين بمجلس النواب يحظون بثقة كبيرة من القيادة السياسية حتى الآن، مؤكدة أنهم يحاولون تمثيل جميع الأطياف والفئات والأحزاب.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي تقدمه الإعلامية لما جبريل عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أنها ملمة بالملف الرياضي وترغب في ترك بصمة به، موضحة أن مسيرتها الرياضية تجاوزت أكثر من 25 عامًا.

وأشارت إلى أنها ستعمل على تقليل العقبات التي تواجه الرياضيين ومنها المفاضلة بين الرياضة والدراسة، مضيفة أنها ستعمل على جعل الرياضة أسلوب حياة داخل الأسرة المصرية.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أنها تسعى لإحداث توافق بين وزارة التربية والتعليم والشباب والرياضة لإحداث نوع من الدمج بين الأندية والمدارس، قائلة إن حصة الألعاب بالمدارس يجب أن تشمل منهجًا للتدريس العملي.

وانتخب المستشار حنفي جبالي، رئيسًا لمجلس النواب، بعد اختيار غالبية الأعضاء له، وذلك ضمن أعمال الجلسة الافتتاحية لبرلمان 2021، والتي انطلقت في الحادية عشر صباح أمس الثلاثاء، بناء على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المجلس للانعقاد.

وأدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وفق ما جاء نصًا بالدستور دون زيادة أو نقصان، ويأتي نص القسم: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه».