أعلنت فرنسا عن فرض حظر تجول شامل يبدأ في السادسة مساء في كامل أنحاء البلاد، اعتبارًا من السبت المقبل ولمدة 15 يوما على الأقل، وذلك حسبما أفادته فضائية «فرانس 24»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

وصرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف وزير الصحة أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال، مضيفا أن الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسبا.

وسجلت فرنسا مؤخرا عدة حالات من السلالة الجديدة، التي يشتبه في أنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي منطقة باريس الكبرى.