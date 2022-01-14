قال الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إن ما زال إجراء العمليات الجراحية مستمر لتقليل قوائم الانتظار بالمحافظة.

وأضاف جودة أنه أجرى اليوم ٣٠ عملية جراحية في مستشفي زاوية الناعورة بمركز الشهداء، بمختلف التخصصات الطبية منها جراحات نساء وتوليد وجراحات الأطفال وجراحات الأنف والأذن والمناظير بحضور ومشاركة نخبة من الأساتذة والإستشاريين في مختلف التخصصات منهم استشاري جراحة الأطفال جامعة المنوفية الدكتور مجدي لولح، والدكتور محمد الشيخ رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى زاوية الناعورة، والدكتور طاهر أبو العلا رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى الشهداء المركزي، والدكتور محمد سلامة مدير المستشفيات بالمديرية ، والدكتورة أماني المعداوي.

وتفقد وكيل الوزارة جميع أقسام المستشفى من استقبال وطوارئ وأقسام الداخلي والخارجي والعناية المركزة للاطمئنان على مدى جاهزيتها كما تم تفقد قسم الحضانات الجديد المزمع افتتاحه قريباً بالمستشفى للارتقاء بالخدمة المقدمة لأهالي زاوية الناعورة وفقاً لمعايير الجودة.

وفي ختام فعاليات اليوم، وجه شكره وتقديره لكافة الأطقم الطبية والإدارية بالمستشفى والمشاركين في هذا الإنجاز الجاد لما بذلوه من جهود خلاقة واعدة لخدمة المرضى على جميع المستويات.