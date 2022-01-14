قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، إن صافي إيراداتها من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية خلال نوفمبر وديسمبر 2021 نحو 321ر4 مليار دولار، لتسجل مستويات قياسية مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس مصطفى صنع الله، في بيان صحفي صادر مساء اليوم: "سجل نهاية العام 2021 انتعاشا وحققت اسعار النفط أكبر مكاسبها السنوية منذ العام 2016، مدفوعة بتعافي الاقتصاد العالمي من حالة الركود بسبب وباء كورونا".

وأضاف: "الأسعار لم تصل لأعلى مستوياتها بعد، ومتوقع لها أن تواصل الارتفاع مالم تتغير اساسيات السوق وزيادة الاستثمار العالمي في المنبع والمصب".

واعتبر أن "قدرة قطاع النفط في ليبيا على الاستثمار ودفع عملية تحديث البنية التحتية ستبقى ضعيفة في المدى المنظور، لاسيما في ظل شح الميزانيات".

وأكد أن "ما نحتاج اليه أكثر من أي وقت مضى التفكير خارج الصندوق وخلق المبادرات لانقاذ البنية التحتية والدفع بعجلة الاستثمار في قطاع النفط الوطني باعتباره الممول شبه الوحيد للخزانة العامة".

بلغ صافي إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي نحو 5ر21 مليار دولار، وفق البيان.